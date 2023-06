Jongen (17) overlijdt door ongeval • Brand verwoest 500 vierkante meter bos • Spijt van slaan agent

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 12 juni.

6 FOUTEN BIJ GEBRUIK AIRCO | De airconditioning is een mooie uitvinding om het auto-interieur koel mee te houden, maar veel automobilisten gebruiken het systeem nog altijd op een verkeerde manier. Dit zijn de zes meest voorkomende fouten (en de oplossingen).

MASSEUR RAAKT PER ONGELUK GESLACHTSDEEL AAN | Een masseur in Breda ging op 30 oktober 2021 misschien iets té veel op in zijn werk. Tijdens een massage raakte hij het geslachtsdeel van een vrouw, die tevens een goede kennis van hem was. ,,Ik weet niet hoe ik met mijn twintig jaar massage-ervaring zo’n blunder kan maken’’, aldus de 54-jarige Bredanaar.

WOEST AANTREKKELIJKE STIKSTOFREGELINGEN | De ‘woest aantrekkelijke’ stikstofregeling voor boeren gaat maandag van start. In totaal komen ongeveer 3000 boeren in Nederland in aanmerking voor de piekbelastersregeling. Liefst 60 procent van hen woont in Gelderland, vlakbij het grootste natuurgebied van Nederland: de Veluwe.

DOOR BALKEN OP WEG URENLANGE FILE | Op de A73 richting Nijmegen was het maandag urenlang hommeles. Een aanhanger met balken kantelde hier op maandagochtend en zorgde in de middag nog steeds voor 22 kilometer file en veel vertraging, meldt de ANWB.

FRANS NOG NIET GEVONDEN | Waar is Frans Udink (71) uit Velp? Paragnosten, die zijn betrokken bij de zoektocht naar de verstandelijk beperkte man, tippen dat hij ‘tussen riet en water’ moet liggen. Stichting Reddingshonden Westervoort heeft zondag ‘bij uitzondering’ in vijvers bij Velperbroek gezocht, maar tevergeefs.

GROTE BRAND BIJ FRIESLANDCAMPINA | Vanwege een grote brand in de melkpoedertoren van FrieslandCampina in Lochem moest de hele fabriek vanmorgen uit voorzorg worden ontruimd. Door de melkpoeder was er ‘in het extreemste geval’ een risico op een explosie, aldus de brandweer. Bijna honderd medewerkers werden opgevangen in het gemeentehuis. „Ineens ging het alarm af en moesten we van het terrein af.”

AJAX EN MAURICE STEIJN AKKOORD | Ajax is met Maurice Steijn (49) mondeling akkoord over een contract voor drie seizoenen. De verwachting is dat de Amsterdamse topclub de Haagse trainer spoedig zal presenteren.

JONGEN (17) OVERLIJDT NA ONGEVAL | Een 17-jarige jongen uit Overloon is maandagochtend op zijn fiets overleden door ‘een noodlottig eenzijdig ongeval’ op de Molenveldweg in zijn woonplaats. Dat meldt de politie na uitgebreid onderzoek. De conclusie is volgens een woordvoerder mede gebaseerd op camerabeelden uit de buurt die beschikbaar zijn en zijn uitgelezen.

SILVIO BERLUSCONI OVERLEDEN | De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden. Vorige week werd hij nog opgenomen in het ziekenhuis. Hij krijgt woensdag een staatsbegrafenis in de kathedraal van Milaan.

SPIJT VAN DE KLAP | Frank Duyts was zondag lekker aan het barbecueën toen door een vonk zijn coniferenhaag in brand vloog. De Duivenaar deed er alles aan het vuur te blussen, maar toen een agent hem dwong te stoppen, sloeg hij die man in zijn gezicht. ,,Dat had nooit mogen gebeuren.”

NATUURBRAND VERWOEST 500 VIERKANTE METER BOS | Een natuurbrand heeft maandagmiddag even na 17.00 uur in totaal 500 vierkante meter aan bos verwoest aan de Meerwijkselaan in Heilig Landstichting. Vanwege de droogte werd er direct alarm geslagen door een voorbijganger.

FIETSER OVERLEDEN BIJ AANRIJDING | Een fietser is maandagmiddag overleden bij een ongeval op de N269 in Lage Mierde. Tijdens het oversteken werd het slachtoffer geschept door een automobiliste. De fietser overleed direct aan zijn verwondingen.

GEEN VUURWAPENS IN WONING | De man die zich afgelopen weekend achttien uur lang heeft verschanst in zijn woning in Lichtenvoorde, had geen vuurwapens in huis. Dat laat de politie desgevraagd weten. De man werd zondag door leden van de Dienst Speciale Interventies uit zijn woning gehaald.