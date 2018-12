Jongen belt aan in de buurt om zijn hond weg te geven, maar laat haar aan paal achter

Regenval voor schippers druppel op gloeiende plaat

18:32 De regenval die dit weekeinde inzette is voor schippers op de Rijn en IJssel vooralsnog een druppel op de gloeiende plaat. De waterstand is weer aan het stijgen, maar dat gebeurt zo langzaam dat de situatie voor de scheepvaart eind deze week nog even nijpend is.