Jongen gooit zwaar vuurwerk tussen honderd spelende kinderen op schoolplein: ‘Levensgevaarlijk’

Een jongen van vermoedelijk 14 jaar heeft deze week tot twee keer toe zwaar illegaal vuurwerk tussen spelende kinderen op een schoolplein in Voorburg gegooid. Eén keer was dit tijdens de pauze, toen er meer dan honderd kinderen aanwezig waren. ,,Veel leerlingen zijn erg geschrokken.”

Er is volgens de politie zowel maandagmiddag als dinsdagochtend vuurwerk op het schoolplein van basisschool de Driemaster in Voorburg gegooid. ,,Het gaat om een flink kaliber vuurwerk, vermoedelijk een Cobra”, zegt schooldirecteur Cindy Ciere. De wijkagent noemde de situatie ‘levensgevaarlijk voor de kinderen op het plein’.

Maandag werd het vuurwerk omstreeks 12.20 uur gegooid, dinsdag vond er een incident omstreeks 10.00 uur plaats. Tijdens het gooien van het vuurwerk waren maandag meer dan 100 leerlingen op het schoolplein aan het spelen, onder begeleiding van een aantal leerkrachten.

Erg geschrokken

Geen van hen raakte gewond, maar veel leerlingen van de school zijn erg geschrokken. ,,Er waren met name veel jonge kinderen op het plein, zij maakten zich veel zorgen. De leerkrachten hebben adequaat en snel gereageerd en konden de leerlingen geruststellen. In sommige klassen is er nog over het incident gesproken”, reageert de directeur, die uiteraard de ouders meteen op de hoogte stelde.

Naast de leerkracht konden de leerlingen naderhand bij een orthopedagoog terecht, die de school op stand-by had staan.

De politie vermoedt dat een jongen van ongeveer 14 jaar achter de actie zit en dat hij geen leerling van de school is. Getuigen zouden hem hebben gezien in een zwart trainingspak met een hoody en kort zwart haar. Hij wordt nog steeds gezocht en de politie is op zoek naar getuigen.

Quote De politie heeft zeer alert en adequaat gereageerd, het lijkt er op dit moment op alsof de rust is weerge­keerd Cindy Ciere

De politie en de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben verschillende maatregelen genomen naar aanleiding van de incidenten. Zo staat de wijkagent in direct contact met de basisschool en is er onder meer vaker toezicht vanuit de politie en handhaving rond de locatie. ,,De politie heeft zeer alert en adequaat gereageerd”, zegt de schooldirecteur.

De wijkagent van Leidschendam-Voorburg is dinsdag tijdens de pauzes van de basisschool in uniform aanwezig geweest op het plein. Ook werden er extra patrouillewagens ingezet. Vervolgens is er op woensdag en donderdag extra gepatrouilleerd rond de school. ,,Het lijkt op dit moment alsof de rust is weergekeerd”, aldus Ciere.

