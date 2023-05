Jongen opent vuur op basisschool • Prijzig festivalseizoen op komst • Atletiekwereld in shock

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 3 mei.

PRIJZIG FESTIVALSEIZOEN OP KOMST | Wie dit jaar een festival bezoekt, moet er rekening mee houden dat dorst duur is. Over de gehele linie stijgen de prijzen voor een beker drank, soms al tot boven de 3,50 euro. Voor de Achterhoekse festivals Zwarte Cross en Huntenpop blijft de prijsstijging beperkter.

‘ONPRETTIGE’ GAST IN ZAK SLA | Florence van Huissteden uit Driel nam een paar dagen voor Koningsdag bij het boodschappen doen bij de Aldi in Elst een zakje jonge bladsla mee. ,,Ik wilde er bij de lunch lekker van gaan genieten. Totdat ik vlak voor het openen een slak inclusief slakkenhuis op de sla zag rondkruipen. Supersmerig om te zien. Ik stond er letterlijk bij te kokhalzen.”

AUTO BELAND IN SLOOT | Een automobilist is met zijn auto door een botsing op de Beesdseweg in Culemborg in een sloot terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend ter hoogte van Middelkoop.

ROB DE NIJS MAG ZIEKENHUIS VERLATEN | Rob de Nijs mag woensdag het ziekenhuis verlaten. Dat bevestigt zijn manager. De 80-jarige zanger belandde bijna twee weken geleden in het ziekenhuis in ‘zorgelijke toestand’, nadat hij thuis ademhalingsproblemen had gekregen.

ZOON NEEMT HUURHUIS OVERLEDEN MOEDER OVER | Een 55-jarige Tielenaar die slim dacht te zijn door ongevraagd de huurwoning van zijn overleden moeder over te nemen, is door de Arnhemse rechtbank teruggefloten. De man moet het huis in de wijk Rauwenhof binnen twee maanden leeg opleveren.

HOOFDREDACTEUR OP 1 NA VAL | De hoofdredactie van Op1 gaat woensdag bekijken of er maatregelen genomen moeten worden na de uitzending van dinsdagavond. Daarin verstapte Corlien Doodkorte zich, die te gast was. Ze viel en hield er een bloedneus en schaafwond aan over.

MESSI VERTREKT PARIS SAINT-GERMAIN | Lionel Messi vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat schrijft het gezaghebbende Franse sportblad L’Équipe, dat zich baseert op bronnen binnen de club. De Argentijnse wereldkampioen zou daarmee na een periode van twee seizoenen vertrekken bij de landskampioen, na een bijna volledige loopbaan bij Barcelona te hebben gespeeld.

VIJF DAGEN STIL LIGGEN VOOR DÉ FOTO | Hij moest er dagenlang doodstil voor liggen. Met een fikse camera in de aanslag. Maar toen had hij dé foto van een schattige eekhoorn op een piepklein vlot in het water. De Utrechtse wildlife-fotograaf Chris Pin (70) is er maar wat trots op hoe hij dit kunststukje voor elkaar kreeg.

VISHAAK DOORBOORT LIP KALFJE | Twee gallowaykalfjes hebben zich afgelopen weekeinde op eiland Veur-Lent verslikt in vishaakjes, een dobber en een stuk draad. Een dierenarts moest de twee jonge dieren onder narcose brengen om het vistuig te verwijderen.

VERDACHTE IN HANDBOEIEN VLUCHT WEG | De politie in Arnhem is op zoek naar een man die woensdagochtend in Arnhem-Noord werd gearresteerd omdat hij wordt verdacht van heling. Hij was al ingerekend en geboeid, maar zag desondanks kans te ontsnappen.

ATLETIEKWERELD IN SHOCK | De Amerikaanse atlete Tori Bowie is op 32-jarige leeftijd overleden. Ze veroverde in 2017 de wereldtitel op de 100 meter en behaalde zilver op de 100 meter bij de Olympische Spelen van Rio in 2016. Haar management bracht het overlijdensbericht naar buiten, maar gaf geen doodsoorzaak.

JONGEN OPENT VUUR OP BASISSCHOOL | Op een school in Servië heeft een 14-jarige jongen het vuur geopend op medeleerlingen. De tiener heeft volgens Servische media acht leerlingen en een beveiliger doodgeschoten. Nog eens zes tieners en een leraar raakten gewond. De politie heeft de dader gearresteerd op het schoolplein.

