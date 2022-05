Jongen toont blote kont op straat in Staphorst, Google grijpt in

Qontrol-ball is een gloednieu­we sport en lijkt in de verste verte níét op iets wat je al kent

Geen volleybal, voetbal of tennis: weleens een potje Qontrol-ball gespeeld? Grote kans van niet. De sport is gloednieuw, werd bedacht door onderzoekers en lijkt in geen enkel aspect op bestaande balsporten. Aan een potje doen drie teams mee, het veld bestaat uit driehoeken én.. de bal is niet (helemaal) rond.

