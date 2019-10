Jongen zingt over doodgereden poes die hij port: ‘Jij zegt geen miauw meer hé?’

In de video zingt de jongen dat het hem eindelijk is gelukt om een poes dood te rijden. Vervolgens checkt hij of de poes nog leeft en constateert hij wederom zingend dat de poes geen miauw meer zegt. De video is onder meer te zien op de website van Vkmag. Het zou gaan om een jongen uit Deventer die in Raalte op school zit.

Maker van video is bekend

De politie in Raalte is geschrokken van het filmpje, maar laat in een bericht op Facebook ook weten dat de maker van het filmpje bij hun bekend is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. De politie laat wel weten dat de ervaring leert dat bij filmpjes vaak niet alles is wat het in eerste instantie lijkt. Daarom is nog niet bekend of hier sprake is van strafbaar gedrag.