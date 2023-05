Jongens vinden tas met explosieven • Wageningen viert feest • ‘Efteling van de Achterhoek’

JONGENS VINDEN TIJDENS KATTENKWAAD ECHTE EXPLOSIEVEN | Vader John van Lent uit Gennep was tijdens het eten aan tafel aan het vertellen. Hoe ze vroeger kattenkwaad uithaalden. Dat dat verhaal korte tijd later zou leiden tot de vondst van drie ‘bommen’, konden zijn zonen Joon (11), Mats en Sam (de tweeling van 7) natuurlijk niet bevroeden.

MEER KANS OP ASTMA LANGS SNELWEG | Ruim 160 scholen, verzorgingshuizen, sportcomplexen en andere locaties voor jonge kinderen en ouderen in onze regio staan te dicht bij een drukke weg. Gebruikers en bewoners lopen door de uitstoot van het verkeer meer risico op ziektes zoals astma en andere luchtwegaandoeningen. Het Longfonds maakt zich zorgen.

GEZELLIGE DRUKTE BIJ BEVRIJDINGSFESTIVAL WAGENINGEN | Het is zover: het Bevrijdingsfestival in Wageningen is losgebarsten. De Stad der Bevrijding staat bol van de activiteiten. De regen leek even een spelbreker te worden. Maar de meeste festivalgangers en veteranen laten hun plezier door de regen niet vergallen. Muziekliefhebbers stonden te dansen voor het podium waar Goldband aftrapte. Op de website houden journalisten van de Gelderlander een liveblog bij zodat je ook op afstand niets hoeft te missen.

EFTELING VAN DE ACHTERHOEK IN AANBOUW | Een indoorpretpark in een overdekte hal van 9000 vierkante meter moet binnenkort elk jaar 100.000 bezoekers naar de Achterhoek halen. Bommelwereld, langs de N18 in Groenlo, wordt de Efteling van de Achterhoek. ,,Een trekker van formaat met landelijke uitstraling.”

OP DAT MOMENT SCHOOT ANTON STAPELKAMP VOL | Zonder Drika, de vrouw die zijn vader Marius liet onderduiken op haar boerderijtje in IJzerlo, was Anton Stapelkamp nooit burgemeester van Aalten geworden. Stapelkamp sprak donderdagavond tijdens de op NPO2 uitgezonden dodenherdenking over Drika, de vrouw die mede zíjn leven bepaalde.

ELLENS KLIMAATTOCHT: ‘BEWUSTZIJN GROEIT’ | Journalist Ellen Willems van De Gelderlander loopt vier maanden met hond Mick met veel omwegen van Winterswijk tot Wageningen. Ze wil zien hoe klimaatverandering er van dichtbij uitziet. Honderden reacties van u, de lezer, leverde dat al op. Van mensen die hun mening over het klimaat willen meegeven of op de route ook de deuren openen voor Ellen. Zoals biologische tuinder Matthias Crum in Duiven.

COCU: RENDEMENT VITESSE MOET OMHOOG | Phillip Cocu heeft bij de trainingen van Vitesse de nadruk gelegd op de afwerking. Het rendement moet omhoog bij de Arnhemse club, stelt de coach. Met een zege op Fortuna Sittard kan de Gelderse formatie een reuzenstap zetten richting handhaving in de eredivisie.

WONINGBRAND: ZES BEWONERS REDDEN VEGE LIJF | Geschreeuw, rinkelende deurbellen, de geur van rook en niet in de laatste plaats het snerpende geluid van rookmelders. Deze factoren hebben ervoor gezorgd dat zes mensen vrijdag het vege lijf hebben gered in een pand vol rook.

MAN GRIJPT NAAR ZIJN HOOFD EN ZAKT IN ELKAAR | Een man is vrijdagmorgen onwel aangetroffen achter de flats tussen de Europalaan en het Handelscentrum in Winterswijk. De man is mogelijk mishandeld en gereanimeerd.

TANNANE TREEDT AAN TEGEN HEERENVEEN | NEC kan in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen weer beschikken over Oussama Tannane. De middenvelder is hersteld van een hamstringblessure.

ZORG IS EMOTIE IN DE ACHTERHOEK | De zorg in de Achterhoek is in beweging. Er wordt volop gesproken over de toekomst van de ziekenhuizen en de ouderenzorg. De zorgverzekeraars zijn daarbij belangrijke partijen.

KRUISPUNT DICHT | De Rivierweg in Westervoort is het hele weekeinde dicht voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente spreekt over een goed voorbereide klus op een cruciaal kruispunt. ,,Mensen zijn vroegtijdig geïnformeerd.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.