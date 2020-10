Jongens wandelen met vuurwapen door woonwijk: twee 14-jarigen opgepakt

Slottijdrit Giro LIVE | Eerste renners gestart, zenuwslo­pen­de ontknoping wacht om roze trui

13:46 De Giro d’Italia eindigt vandaag met een tijdrit van 15,7 kilometer in Milaan. De strijd om de roze trui is spannender dan ooit, zelfs nu Wilco Kelderman kansloos is voor de eindzege. Jai Hindley start om 16.12 uur als leider als laatste, maar Tao Geogeghan Hart staat tweede in exact dezelfde tijd. Wie pakt tijdens deze zenuwslopende ontknoping de laatste, definitieve roze trui? Volg het hier!