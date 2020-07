Jongeren belanden tijdens coronacrisis minder vaak in ziekenhuis door drank en drugs

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel zag de laatste maanden ‘veel minder’ jongeren door te veel alcohol of drugs binnenkomen. Andere ziekenhuizen in de regio, zoals die in de Achterhoek, Boxmeer en Nijmegen, bespeuren evengoed een afname.



Ondanks dat harde cijfers in de meeste gevallen ontbreken, gaat het daar volgens enkele woordvoerders om relatief kleine aantallen. ,,Het is ook zo dat mensen zich de afgelopen maanden sowieso minder snel meldden in het ziekenhuis’’, stelt een zegsman van het Nijmeegse Radboudumc.