Jongeren krijgen te snel een e-bike om naar school te fietsen

Afgezette president van Peru vraagt asiel aan in Mexico vanwege “politieke vervolging”

Een dag na de dramatische gebeurtenissen in Peru heeft de afgezette president Pedro Castillo asiel aangevraagd in Mexico. Dat gebeurde via Castillo’s advocaat. Zijn verzoek wordt momenteel overwogen door de Mexicaanse autoriteiten, meldde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken.

3:34