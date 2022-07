Jongeren nemen de week door in de buurtkeet: ‘Het is niet alleen zuipen, maar ook sociale binding’

,,Mag ik de sleutel van de Dixi?”, vraagt één van de meiden aan Jan, met zijn vrouw Heidi eigenaar van het land in het buitengebied van Lunteren waarop de keet staat. Met z’n tweeën hebben ze drie banen: Jan doet productiewerk bij fabrieken, Heidi werkt in de zorg. En ze houden nog zo’n zestig schapen op het land dat vroeger van Jans ouders was. Maar daar kun je niet van leven natuurlijk.

‘Doe maar in de bosjes’

De Dixi steekt aan de andere kant van het zandpad waaraan de keet ligt boven het struikgewas uit. ,,Heeft één van de jongens hier neergezet”, verklaart Jan. Het toilethok is alleen bedoeld voor vrouwen en zit op slot, omdat de mannen er anders ook op gaan.



,,Ik heb ’m nog niet schoongemaakt! Doe maar in de bosjes”, waarschuwt hij. ,,Ja dág”, is het antwoord. ,,Daar is het nog niet donker genoeg voor.”



Het bijzondere van deze zuipkeet is dat er Lunteranen van alle leeftijden komen. Het is de enige van de keten in het buitengebied die bij de gemeente bekend zijn waar dat zo is, vertelt Luuk Miedema, zzp’er, en als preventiemedewerker alcohol en drugs actief in Ede, Rhenen en Nijkerk.