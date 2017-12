Jongetje omgekomen bij ongeluk in Zeeland, meisje zwaargewond

Politie Velp int vlak voor kerst extra boetes: 'Dan zijn veel mensen thuis'

11:51 VELP - De politie in Velp bezoekt in de donkere dagen voor kerst mensen die nog een boete of gevangenisstraf hebben uitstaan. ,,De kans dat mensen vlak voor de kerst thuis zijn is groot’’, vertelt een woordvoerder van de politie.