Jonno (19) verongelukt in zijn geliefde auto Rory; vrienden eren hem met stoet

Overspeli­ge dominee Veenendaal aan de kant gezet

15:31 VEENENDAAL - De overspelige dominee van de Hervormde kerk in Veenendaal die een kind kreeg bij een getrouwd gemeentelid, moet weg bij de kerk. Hij is voor onbepaalde tijd geschorst en krijgt een half jaar wachtgeld mee. Dat is zondag in de zes Veenendaalse hervormde kerken bekendgemaakt.