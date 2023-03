Joop (79) en Joke (78) zijn jarenlang uitgebuit in Overijssel: ‘We werden in een houten hok gezet’

Begrafenis na­zi-slachtof­fers in Berlijn na vondst duizenden botten

In Berlijn is donderdag een openbare begrafenis gehouden voor slachtoffers van misdaden gepleegd in naam van de wetenschap. Dit volgt na de ontdekking van duizenden botten die vermoedelijk afkomstig zijn van slachtoffers van medische experimenten door de nazi’s. Vijf kisten met zo’n 16.000 botfragmenten werden begraven op de Waldfriedhof-begraafplaats in de Berlijnse buitenwijk Dahlem.