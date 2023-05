Joop pikt forse korting op zijn AOW niet meer • Pas op, het regent poep

JOOP (82) PIKT FORSE KORTING OP ZIJN AOW NIET MEER EN STAPT NAAR DE RECHTER | Joop Beuting uit Lievelde wordt al zeventien jaar lang fors gekort op zijn AOW-uitkering. Omdat hij in Duitsland heeft gewerkt. Tegelijkertijd moet hij door een nieuw verdrag met de oosterburen extra belasting betalen. ,,Ik word nu dubbel gepakt. En ik ben niet de enige.”

MEES (7) ONTPOPT ZICH ALS HELD ALS SLANG OPDUIKT BIJ FEESTJE | Ben je buiten met een mooi gezelschap aan het genieten van het lekkere weer, zit er ineens een slang in de struiken en verstopt-ie zich vervolgens in een barbecue. Het gebeurde in Zeddam, waar een grijze rattenslang een bijzondere wending gaf aan een gezellige verjaardag.

BAUWI (33) OVERLEDEN: GORILLALEIDER BURGERS’ ZOO LAAT 3 ZOONS EN 6 DOCHTERS NA | Zilverrug Bauwi, de leider van de gorillagroep van de Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo, is op 33-jarige leeftijd overleden. Vorige week zaterdag heeft de dierentuin besloten de gorilla in te laten slapen, na een kort ziekbed. Dat laat Burgers’ Zoo in een persverklaring weten.

Volledig scherm Bauwi staat uiterst rechts op de foto © Erik van 't Hullenaar

BOUWEN VAN HONDERDEN SOCIALE HUURHUIZEN MOGELIJK OP LOSSE SCHROEVEN | Honderden geplande sociale huurhuizen in de regio Arnhem en Nijmegen kunnen niet worden gebouwd. Het Rijk wil ze graag, maar woningcorporaties hebben er te weinig geld voor. Dat komt door hoge bouwkosten en een hoge rente.,,Over vijf, zes jaar zijn we failliet.

NIEUWE ZOEKTOCHT NAAR MADELEINE McCANN IN ALGARVE | Zestien jaar na haar verdwijning wordt er in Portugal vanaf dinsdag opnieuw gezocht naar Madeleine McCann, melden Portugese media. Op verzoek van Duitse autoriteiten focust de Portugese politie haar zoektocht op het gebied bij de Aradedam, vijftig kilometer van Praia da Luz, in de Algarve.

PAS OP, HET REGENT POEP: ‘VANAF NU IS HET OPLETTEN GEBLAZEN’ | Wees niet verbaasd als je het deze zonnige, droge dagen hoort regenen zonder dat je kleren nat worden. Rupsen zijn momenteel zó enthousiast de verse blaadjes van de bomen aan het eten, dat er nogal ‘onsmakelijke’ regen kan ontstaan.

GEWONDE DOOR MOGELIJK STEEKINCIDENT BIJ SCHOOL IN ARNHEM | Bij een mogelijk steekincident bij het Briant College aan de Bethaniënstraat in Arnhem is maandagmiddag een gewonde gevallen. Die is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

DUIZENDEN FOUTEN BIJ SLACHTHUIZEN | Slachthuizen gaan vaak in de fout. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toezicht houdt. Dieren worden soms niet goed bedwelmd voordat ze doodgemaakt worden. Op de karkassen is soms de inhoud van de darmen terug te vinden, meldt de organisatie vandaag.

BART EN TALITHA HEBBEN POTJES EN SPAARREKENINGEN: ‘DE KINDEREN HEBBEN STRAKS ELK 10.000 EURO’ | Bart koopt bijna nooit iets, behalve sigaretten, Talitha houdt van dagjes weg en noteert alle uitgaven. ‘In een gewone maand wil ik maximaal 600 euro aan gezinsboodschappen uitgeven,’ vertelt Talitha in de Mezza-rubriek Geld en Geluk.

PODCAST KAPPEN EN DRAAIEN - HEEFT NEC OF VITESSE DE TOEKOMST? | NEC en Vitesse kennen beide een teleurstellend seizoen, maar strijden in de laatste speelronde van de eredivisie nog wel om een ‘prijs’. Wie wordt de nummer 1 van Gelderland? En hoe worden de onderlinge verhoudingen in de toekomst? En gaat De Graafschap volgend seizoen wél promoveren vanuit de Keuken Kampioen divisie?

EXPLOSIE BIJ WONING IN ARNHEM: ‘IK DACHT METEEN AAN MIJN KINDEREN’ | Een explosie bij een woning in de Arnhemse wijk Presikhaaf heeft in de nacht van zondag op maandag een ruit aan diggelen geslagen. Er zijn geen gewonden gevallen.

‘TOT DE DOOD ONS SCHEIDT’ APPTE LUCKY AAN ZIJN EX ANNEKE, VLAK VOOR SCHIETPARTIJ | ‘Tot de dood ons scheidt’. Dat schreef Minh Nghia V. een uur voor de dodelijke schietpartij bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht in een bericht aan zijn ex-vriendin Anneke (38). Hij wordt ervan verdacht een dodelijke kogel op haar moeder Michel (66) te hebben afgevuurd. Anneke raakte zwaargewond, en zit nu gekluisterd aan een rolstoel. ‘En is voor altijd getekend.’

