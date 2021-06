Jorick (40) maakt een dag na vliegtuigcrash bij Teuge alsnog zijn eerste parachutesprong: ‘Ik ben niet bang geweest’

Jorick Severs (40) is een van de parachutisten die vrijdag met een vliegtuig crashte in een weiland naast de A50. Het had zijn eerste parachutesprong moeten worden. ,,Dat is mijn voordeel geweest: je weet niet wat je moet verwachten, dus het overkomt je.’’ Na een doorwaakte nachtje sprong hij zaterdag alsnog het luchtruim in: ,,Ik ben niet bang geweest.’’