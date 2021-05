Joris Gerritsen (44) nieuwe hoofdredacteur De Gelderlander: ‘Wij moeten het toonaangevende medium buiten de Randstad zijn’

Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je hoofdredacteur werd?

,,Ik was heel erg blij, heel erg trots. En ook overdonderd. Het is een grote eer de hoofdredacteur te zijn van de grootste regionale krant van Nederland. Een prachtig mooie titel. Ik wil dat wij het toonaangevende medium buiten de Randstad zijn. Deze baan is ook een grote verantwoordelijkheid. Ik voel me nu verantwoordelijk voor 100 journalisten, dat was nog wel even slikken toen ik dat tot me door liet dringen.”