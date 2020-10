Joris Gerritsen is de nieuwe adjunct-hoofdredacteur van De Gelderlander

Gerritsen is afkomstig van de redactie van De Gelderlander zelf. Op de centrale redactie in Nijmegen is hij als chef van de nieuwsdienst verantwoordelijk voor belangrijke journalistieke producties. Voordien gaf hij leiding aan de eindredactie en de vormgeving.



In het verdere verleden heeft hij bij Omroep Gelderland en bij Omroep Brabant gewerkt. Hij volgt in de hoofdredactie niemand op, want de krant had al enige tijd geen adjunct-hoofdredacteur meer.