Jorrit (23) zette zijn vrachtwagen voor een ongeluk op de snelweg: 'Ik dacht: dit is de oplossing’

Politie rukt sinds mei al 40 keer uit voor verwarde man in Angerlo: ‘Familie weet zich geen raad meer’

13:00 ANGERLO - Al veertig keer is de politie sinds mei in actie gekomen na een melding over een man die in Angerlo voor overlast zorgt. Afgelopen vrijdag moesten agenten zelfs al voor de derde keer die week uitrukken naar het dorp nadat hij zich vervelend gedroeg rond zijn familie, vrienden en de omgeving.