‘Josef B. ontmoette vader van afgezonderd gezin Ruinerwold in Oostenrijkse sekte’

Hebzuchtig, liever lui dan moe en onvoorspelbaar. Zo omschrijft een oudere broer Josef B. (58) met wie hij al tien jaar geen contact meer heeft. De zestiger is allerminst verbaasd over het drama in Ruinerwold. ,,Josef had een zeer sterke overredingskracht’’, zegt hij tegen deze krant.



Broer Franz vernam het nieuws over het van de buitenwereld afgesloten gezin met ‘Josef de Oostenrijker’ dinsdag via de Oostenrijkse televisie. Hij vermoedde meteen dat het wel eens om zijn broer zou kunnen gaan maar was niet zeker. ,,Pas toen ik meer details over de zaak vernam en de leeftijd van de verdachte hoorde, wist ik dat het om Josef ging’’, zegt de Oostenrijker over de telefoon.



Franz, die niet op de foto wil en ook geen afbeelding van zijn broer wil laten zien, leeft in een vergelijkbare omgeving als zijn jongere broer. Op een boerderij in Waldhausen im Strudengau. Een desolate plek in the middle of nowhere, zo’n 150 kilometer ten westen van Wenen. Een heuvelachtig gebied met weilanden omringd door bossen. Veel bossen, constateerde een verslaggever van de Kronen Zeitung.