Juf Berry werd schrijfster met een missie: ‘Ik zie het als een levensdoel dit te vertellen’

Berry werkte 35 jaar in het basisonderwijs, waarvan 25 jaar met kleuters.



,,Langzaam maar zeker zag ik het kleuteronderwijs veranderen. Door het samengaan van de kleuter- en lagere school en het wegvallen van de kleuteropleiding sloop het schoolse leren erin. De gebruikte methodes zijn steeds minder des kleuters. Ze gaan niet meer van het kind uit. Het draait voortaan om lesjes in plaats van het spelend leren.”

Eigen tempo

,,Een echte kleuterjuf kijkt naar het kind: wat vindt het interessant en waar is het aan toe? Een jong kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.



Ga je lesjes van een te hoog niveau aanbieden, dan zal dat niet blijven hangen. Zo zouden er meerdere momenten in het jaar moeten zijn wanneer een kind mag beginnen met lezen en schrijven, naar groep drie gaan, dus.”

‘Je wil dat een kind zelfvertrouwen krijgt’

Omdat Berry steeds meer piekerde over wat ze zag, kreeg ze een burn-out. Ze besloot al haar ervaring en de kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen vast te leggen.



,,Mijn eerste boekje gaat over mijn zorgen. Als je kinderen geen stevig fundament geeft, is dat vragen om problemen waar ze hun hele leven last van kunnen houden. Je wil dat een kind zelfvertrouwen krijgt, maar we leggen nu zoveel druk op kleuters dat het omgekeerde gebeurt.



In het tweede boek vind je mijn kennis en liefde voor kleuters. Ik leg uit hoe hun hersenen werken, hoe het kleuteronderwijs eruit zou moeten zien en hoe je weet wanneer een kind schoolrijp is.”

Levensdoel

,,Ik hoop hiermee het werkveld, ouders en pabo-studenten te bereiken. Ik hoor dat het een heel leesbaar boekje is geworden en voor veel oud-collega’s heel herkenbaar.”



Berry werkte 2,5 jaar aan haar tweede deel en kon er haar ei helemaal in kwijt. ,,Ik zie het als mijn levensdoel dit te vertellen, want waar zijn we nu toch mee bezig? Zoals het nu gaat, doet het kleuters in elk geval geen goed.”



Reacties kun je mailen naar Berry.