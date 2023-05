Jules (67) viel uit boot op wildwaterrivier in Albanië en verdronk: ‘Heel verdrietig’

De Nederlander die deze week verdween op een wildwaterrivier in Albanië en daar overleed, is een 67-jarige man uit Veghel. Het gaat volgens de Albanese Rafting Federatie om Jules Schuurmans. Hij en zijn vrouw Helma (64) vielen maandag uit een opblaasboot, waarmee ze op de wilde Osum-rivier bij Çorovode vaarden.

Helma Schuurmans overleefde het ongeluk wel, maar ligt nog in een ziekenhuis in Albanië. Na het verdwijnen van de man startte de Albanese politie samen met gespecialiseerde reddingswerkers een zoekactie. Donderdag werd bekendgemaakt dat het lichaam van de man was gevonden. Hij bleek te zijn verdronken.

Geen beschermende kleding

De twee zouden zonder bescherming als een wetsuit, reddingsvest of helm het wilde water op zijn gegaan. Daarnaast zouden ze een eigen opblaasboot hebben gebruikt. Dat gebeurt volgens Poli Loman, een Nederlands-Albanese reisorganisator, vaker in het gebied: ,,Mensen komen daardoor vaak vast te zitten in het water.”

Quote Het is mij niet bekend dat dit vaker een dodelijke afloop heeft. Ik vind het heel verdrietig Poli Loman, Nederlands-Albanese reisorganisator

Ondanks dat reddingsacties in het gebied daardoor vaker voorkomen, is het voor Loman de eerste keer dat ze hoort dat iemand op de rivier overlijdt. ,,Het is mij niet bekend dat dit vaker een dodelijke afloop heeft. Ik vind het heel verdrietig”, reageert ze geschrokken. Loman stond in contact met de gidsen die het echtpaar vonden.

Professionele gidsen

De president van de Albanese Rafting Federatie uit in een persbericht zijn zorgen over het dodelijke ongeluk. Hij roept mensen op om bij ‘avontuurlijke activiteiten zoals kajakken, raften en canyoning’ altijd een beroep te doen op ‘professionele gidsen’. Het is niet duidelijk waarom het Veghelse echtpaar alleen de rivier op ging.

Zowel de raftersfederatie als reisorganisator Loman roept de lokale en landelijke autoriteiten in Albanië op om duidelijke waarschuwingsborden langs de kant van wilde rivieren te zetten. ‘De Albanese overheid heeft ook een taak om betere signalering te plaatsen bij rivieren en gevaarlijke plekken’, schrijft Loman op Facebook.