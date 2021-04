Jumbo-topman Frits van Eerd wil nieuw droomhuis op uitdijend landgoed, waar fietspad voor wijken moet

IN HERINNERING Net toen alle puzzelstuk­jes in elkaar leken te vallen voor die ‘goeierd’ Rik, fietste hij zijn noodlot tegemoet

11:43 HEESCH/OSS - Maandag is het precies een jaar geleden dat Rik van de Rakt in Oss werd doodgestoken door een verwarde man. De 18-jarige Heesche jongen had soms hulp nodig in het leven, maar bood die anderen juist ook. Zijn luisterend oor en zijn adviezen aan vriendinnen zorgden ervoor dat hij grappend ‘dr. Phil’ werd genoemd.