Jurroen uit Elst weigerde dienst, terwijl Miranda uit Wijchen zich juist vrijwillig meldde: ‘Tegen het doden op commando’

Wijkbewo­ners zijn hardrij­ders zat en plaatsen zelf verkeers­bor­den, gemeente grijpt in

11:29 Het mag natuurlijk niet, zelf verkeersborden plaatsen. Bewoners van het Waterfront in Harderwijk deden het toch. Om de snelheid van auto’s in de woonstraten terug te dringen, voor de veiligheid van hun kinderen. ,,We zijn er al vijf jaar over bezig met de gemeente.’’