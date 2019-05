Justitie: burgerwacht Kootwijkerbroek handelde buiten proporties

Gele Hesjes in Nijmegen: grote opkomst verwacht, ondanks weinig animo op Facebook

19:13 NIJMEGEN - De Gele Hesjes verwachten een grote opkomst zaterdag bij de internationale demonstratie in Nijmegen. Daarom verspreidt de organisatie folders bij ondernemers in de binnenstad. Het is een nationale demonstratie waar, volgens de Nijmeegse voorman Danny Cornelissen, zo’n 2.500 mensen op af komen. ,,Ze komen uit heel Nederland en uit Duitsland en België.”