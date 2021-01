Justitie: ‘Corrupt politiecontact hielp verdachten bij drugslab’, Arnhemmer Remco K. in beeld

oproep Nog maar één persoon op visite: wie worstelt daarmee?

10:28 We mogen nog maar één persoon per dag thuis ontvangen. Tenminste, dat is ‘het dringende advies’ van het kabinet, dat woensdag zware nieuwe coronaregels bekendmaakte. De Gelderlander is benieuwd hoe u met dit advies omgaat.