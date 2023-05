Justitie eist dat Dolly en Herman miljoenen gaan terugbetalen aan de Staat • Kasteel Soelen staat te koop en voor dit bedrag kan jij er wonen

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland bereidt vertrek voor uit verdrag dat statione­ring zware wapens in Europa beperkt

Rusland maakt zich op om officieel uit het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa te stappen. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd besluit van president Vladimir Poetin. Het CFE-verdrag bepaalt de grenzen voor de stationering van zware wapens op het Europese continent. Doel van het oorspronkelijke verdrag, ondertekend aan het einde van de Koude Oorlog, was elke mogelijkheid van een verrassingsaanval of grootscheeps offensief uit te sluiten. Lees erover in ons liveblog.