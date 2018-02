Justitie maakt jacht op zakenman die RTL 4-programma maakte

Waterbeek Media ging al in 2010 failliet. Klaas B. was het bedrijf in 2000 begonnen. De eerste jaren draaide de uitgeverij, die glossy magazines over luxe boten en huizen maakte, goed. In de gloriedagen werkten er bijna 60 mensen. De magazines Yacht Vision en House Vision raakten helemaal in de picture toen B. onder dezelfde titels ook tv-programma’s over boten en huizen ging produceren. Die werden uitgezonden door RTL 4.

Valse facturen

Maar na 2006 kwam de klad in de uitgeefactiviteiten. Op papier bleef Waterbeek Media echter uitstekend draaien. Zo goed, dat B. een Britse investeerder bereid vond om bijna driekwart van zijn aandelen over te nemen. Maar toen de FIOD in 2009 in de boeken keek, werd er fraude ontdekt. Volgens de FIOD-onderzoekers had B. de omzet en de winst van zijn bedrijf flink opgeklopt.

In de boekhouding werden 584 valse facturen gevonden. De omzet werd volgens justitie opgepompt en de kosten naar beneden gebracht om Waterbeek Media aantrekkelijk te maken voor een kopende partij. De Engelse investeerders hapten uiteindelijk toe.

Quote De deurwaarder nam zelfs de wijn die B. bij de Lidl had gekocht mee uit de kelder Drie maanden voor het faillissement van de uitgeverij werd B., die na de verkoop van zijn meerderheidsbelang als directeur was aangebleven, door de Britse eigenaren op straat gezet. Enkele weken later liet de deurwaarder in opdracht van de Engelsen zijn Bentley afslepen en volgde er beslag op B.’s schilderijencollectie. B. hield het niet droog bij zoveel onrecht, zo sipte hij destijds in De Twentsche Courant Tubantia. Met de toevoeging, dat de deurwaarder zelfs de wijn, die hij bij Lidl had gekocht, uit zijn kelder had meegenomen.

Ook persoonlijk failliet

Maar niet alleen de deurwaarder kwam langs, ook curator Mink Severiens klopte na het bankroet op de deur bij B.’s villa in Enschede. Hij hield B. vanwege wanbestuur verantwoordelijk voor het volledige tekort in het faillissement van Waterbeek Media, meer dan 13 miljoen euro. B. kon niet betalen en werd daarop in 2012 door de rechtbank persoonlijk failliet verklaard.

Nu had B. wel wat ervaring met faillissementen. Eind vorige eeuw gingen hij en een compagnon failliet met hun uitgeverij Robé in Enschede, waarmee ze een vuistdikke bedrijvengids uitgaven. En na het bankroet van Waterbeek Media ging B. ook failliet met zijn projectontwikkelingsbureau Nical Waterpark Breukelen, waarmee hij bij de Loosdrechtse Plassen 40 villa’s, chalets en appartementen wilde ontwikkelen.

Getuigen

Maar daarmee was het leed voor Klaas B. nog niet geleden. Curator Severiens deed dat jaar bij justitie ook nog eens aangifte van fraude in het faillissement van Waterbeek Media. Nu, dik vijf jaar later, moet de rechtszaak tegen B. vanwege die veronderstelde fraude nog beginnen. B.’s advocaat, Maike Goris, gaf op de tweede regiezitting aan, dat de onderzoekers van de FIOD in 2009 tegen B. zouden hebben verklaard dat ze géén aangifte zouden doen van de ontdekte fraude. „Mijn cliënt vraagt zich af waarom de gewone recherche drie jaar later, in 2012, er dan wel werk van maakte”, aldus Goris. „Hem was toegezegd dat hij niet vervolgd zou worden, dan mag je de overheid daaraan houden.” Ook wil ze dat er nog zeven getuigen worden gehoord, onder wie de FIOD-ambtenaren, die de belofte zouden hebben gedaan.