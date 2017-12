Justitie wil Arnhemse Jihadverdachte weer achter de tralies

ARNHEM - De Arnhemse Syriëganger Mohamed El A. (30) moet wat betreft het openbaar ministerie weer de cel in. Dat bleek dinsdag bij het gerechtshof in Arnhem, waar de strafzaak tegen El A. voor de tweede keer voorkwam.

De advocaat-generaal, aanklager in hoger beroep, eiste een celstraf van 1 jaar wegens voorbereidingshandelingen op moord en doodslag. ,,Verdachte wilde zich aansluiten bij een terroristische organisatie die zich bezighoudt met weerzinwekkende en mensonterende praktijken."

Walkietalkies

In de zomer van 2013 werd El A. samen met de inmiddels vrijgesproken plaatsgenoot Hakim B. (22) aangehouden in de Duitse grensplaats Kleef. Het tweetal reed in dure huurauto's en trok daarmee de aandacht van lokale autoriteiten. In de laadruimte van de auto's troffen Duitse agenten walkietalkies, bivakmutsen, gevechtskleding en veel contant geld aan. Ook had El A. Jihadistsche propaganda, waaronder films en artikelen, op zijn laptop staan.

Aanvankelijk verklaarde El A. dat hij in Syrië de huurauto's wilde verkopen om zo extra geld te verdienen. Al gauw rees echter het vermoeden dat de Arnhemmer zich bij zijn inmiddels overleden broer wilde voegen, die was aangesloten bij Jabhat al-Nusra, een extremistische rebellengroep in Syrië met sympathieën voor Islamistische Staat. ,,Iedereen weet dat die dood en verderf zaaien", aldus de aanklager. ,,En dat geldt zeker voor verdachte. Maar dat weerhield hem niet van zijn plannen."

Quote Hij wil écht een toekomst in Nederland opbouwen raadsman Serge Weening

Schijnwerpers

El A., die de strafzaak op vrije voeten mocht afwachten, verscheen niet in de rechtszaal. Zijn raadsman, de Maastrichtse strafpleiter Serge Weening, liet weten dat de Arnhemmer inmiddels een teruggetrokken bestaan leidt en zoveel als mogelijk buiten de schijnwerpers probeert te blijven.

,,Hij heeft een goede baan in de zorg en zijn partner is in verwachting van hun tweede kindje. Hoe mijn cliënt tegenwoordig over de Jihad en Islamitische Staat denkt? Een stuk gematigder, is mijn indruk. Hij wil écht een toekomst in Nederland opbouwen, dat zegt denk ik genoeg."

Uitspraak

Het Hof doet over twee weken uitspraak. El A. werd door in 2016 al door het gerechtshof veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden wegens voorbereidingshandelingen om deel te nemen aan een terroristische organisatie. Indien het Hof de strafeis van justitie overneemt, zal het totale verblijf van El A. in de gevangenis anderhalf jaar duren.