KAART | Aantal positief geteste mensen in verspreidingsgebied Gelderlander daalt

NIJMEGEN - Het aantal mensen dat na een test corona blijkt te hebben is in het verspreidingsgebied van De Gelderlander deze zondag ongeveer 10 procent lager dan een dag eerder. Dat blijkt uit cijfers van de veiligheidsregio's. Zaterdag waren in Gelderland nog 643 bevestigde besmettingen, zondag komt dat aantal uit op 592.

Landelijk daalde het aantal besmettingen van 6.504 op zaterdag naar 6.378 deze zondag. Het reproductiegetal ligt op 1,17. Wanneer dat getal onder de 1 komt, betekent het dat het coronavirus terrein verliest.

Cijfers zijn het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Daardoor kan het aantal afwijken met het aantal in de tekst.

In Nijmegen kwamen er in de afgelopen 48 uur 124 coronapatiënten bij (69 en 55). Flink wat meer dan in de voorgaande dagen. In Arnhem viel de stijging van het aantal gevallen mee. Met 47 en 45 in de afgelopen etmalen noteert Arnhem 92 extra gevallen.

West Betuwe zaterdag bijna een verdrievoudiging: vrijdag 6, zaterdag 16 en zondag 15 gevallen erbij. In Ede is het aantal besmettingen dit weekeinde met 76 gestegen (43 en 33). In verschillende gemeenten is het beeld sterk wisselend. In Oude IJsselstreek kregen zaterdag 4 en zondag 10 mensen een positieve uitslag.

Rozendaal plus 1

In Doesburg kwamen er dit weekeinde 14 coronabesmettingen bij (5 en 9). Hield Rozendaal zaterdag de teller nog op 0, een dag later is er 1 besmetting bijgekomen.

39.000 gevallen erbij

Met de nieuwe cijfers erbij zijn afgelopen zeven dagen bijna 39.000 nieuwe coronagevallen gemeld. Ruim 170.000 mensen in Nederland zijn sinds het begin van de pandemie positief getest. Het aantal sterfgevallen steeg met 17. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend waren 24 sterfgevallen gemeld.

In onderstaande kaart is te zien hoeveel besmettingen er in jouw gemeente zijn bijgekomen in de afgelopen dagen.

