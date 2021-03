KAART | Coronavirus rukt op in Cuijk en Grave, kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

ARNHEM/NIJMGEGEN - Het aantal besmettingen in de regio neemt neemt vooral in de gemeenten Cuijk en Grave toe. Ook in Oude IJsselstreek zijn de afgelopen zeven dagen relatief veel besmettingen gemeld.

Dat blijkt uit de weekcijfers die het RIVM dinsdag heeft gepubliceerd. In Renkum en in Mook en Middelaar ging het de afgelopen week juist goed. Ook in West Maas en Waal gaat het de goede kant op. De laatste twee dagen werden er in die gemeente 0 positieve tests gemeld.

30 procent meer besmettingen

In de hele regio is het aantal besmettingen ten opzichte van een week eerder met ruim dertig procent gestegen. Dat is zelfs iets meer dan de landelijke stijging. In de hele regio werden 3047 besmettingen gemeld, tegenover 2326 besmettingen een week eerder. De laatste dagen lijkt de stijging overigens wel wat af te vlakken. Dinsdag werden in de regio 394 besmettingen gemeld, ruim onder het gemiddelde van de afgelopen week.

Landelijk steeg het aantal meldingen van positieve testen in de afgelopen week met 39.527. Het aantal tests loopt overigens ook enorm op. In een week tijd werden in Nederland ruim 460.000 mensen getest.

Meer ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames in de regio neemt wel weer toe. Gisteren werden vijf mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege coronaklachten. Het gaat om inwoners van Aalten, Arnhem, Cuijk, Montferland en Oost Gelre. 1 inwoner overleed; een inwoner van Culemborg.

