KAART | Het regent lintjes! Deze mensen krijgen een koninklijke onderscheiding

Een van de opvallendste lintjes is uitgedeeld in Arnhem, waar de 97-jarige Piet Schreuder is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is de oudste persoon die vandaag in Nederland een lintje heeft gekregen.



Wie kregen er nog meer een lintje? Kijk in de kaart hieronder welke mensen in jouw woonplaats zijn verrast.

Record aantal Achterhoekers onderscheiden

Maar liefst 72 Achterhoekers uit het verspreidingsgebied van De Gelderlander ontvingen deze dagen een koninklijke onderscheiding, waaronder vijf ridders. Dat betekent een absoluut record. Vorig jaar werden 67 lintjes uitgereikt.



In de Gelderse Vallei werden 45 lintjes opgespeld en Ede is de hofleverancier. Rivierenland kreeg er 34 Leden in de Orde van Oranje Nassau bij; en twee Ridders.



In de Liemers werden 31 inwoners koninklijk onderscheiden. Dat zijn er 5 minder dan vorig jaar. De meeste gedecoreerden wonen in Zevenaar.

‘Geheime sessie’

Twee sessies had burgemeester Wim Hillenaar nodig om 36 onderscheidingen op te spelden in de schouwburg in Cuijk. 35 inwoners van de gemeente werden Lid in de Orde van oranje Nassau, en een keer werd iemand bevorderd tot Ridder. De eerste sessie met 17 bijzondere vrijwilligers was al op maandagavond, waar de lintjes normaal pas op de dag voor Koningsdag worden uitgereikt, op dinsdag dus. ,,Maar we vragen de mensen om het nog een dagje geheim te houden”, zei een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk. Maar dat mislukte.



In de Betuwe speldde de burgemeesters 24 onderscheidingen op. In Overbetuwe zijn tien mensen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, in Lingewaard dertien en werd één inwoner geridderd.

Gelderland op plaats 3

Alleen in Zuid-Holland (574) en Noord-Brabant (544) werden meer onderscheidingen opgespeld dan in Gelderland (392).

