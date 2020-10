KAART | Weekend van de waarheid, aantal besmettingen neemt overal toe, alleen Rozendaal op 0

UPDATEHet moet het weekend van de waarheid zijn, maar dat blijkt nog niet uit de nieuwste regionale coronacijfers. Het aantal positieve tests in Oost-Nederland nam namelijk de afgelopen 24 uur opnieuw toe. In een etmaal testten 6504 mensen positief op het coronavirus.

In Nijmegen bleek in de laatste 24 uur dat 69 mensen het virus hebben opgelopen. In Arnhem waren dat er 47 en in Ede 43. In West Betuwe kregen 16 mensen een positieve uitslag van de coronatest. In de gemeente Berg en Dal zijn 18 mensen getroffen, en iets meer (20) in Wijchen. In Tiel zijn 15 coronagevallen erbij gekomen.

In Rheden en Neder-Betuwe kregen ieder 12 personen de positieve uitslag. Overbetuwe heeft er 13 nieuwe coronagevallen bij. Gelukkig waren er ook uitschieters naar beneden.



In Druten kwamen 4 positieve uitslagen binnen. In Zevenaar (9), Montferland (3), West Maas en Waal (5), Voorst (2), Oude IJsselstreek (4), Beuningen (8), Heumen (9), Buren (9), Aalten (7), Winterswijk (5), Westervoort (4) en Doesburg (5) bleef het bij kleine getallen.

In Doetinchem (14), Berkelland (18), Culemborg (12), Renkum (14), Oost Gelre (12), Bronckhorst (11) en Wageningen (19) was het aantal besmettingen iets hoger.

Rozendaal was de enige gemeente in het hele gebied waar geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de afgelopen 24 uur.

Check hier hoeveel mensen in jouw gemeente besmet zijn.

Cijfers zijn het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Daardoor kan het aantal afwijken met het aantal in de tekst.

Na elf dagen leiden de nieuwe coronamaatregelen nog niet tot het afvlakken van het aantal besmettingen. De GGD’s hebben de afgelopen 24 uur 6504 nieuwe positieve coronatests geregistreerd, blijkt vandaag uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er ruim 500 meer dan gisteren, toen het aantal positieve tests toenam met 5.983. Het aantal sterfgevallen steeg met 24.

