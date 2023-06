Kakt het zomerse weer na dit weekend in? ‘We zijn ontzettend verwend geraakt’

Die conclusie trekt weerman Alfred Snoek van Weerplaza. Aankomend weekend wordt het volgens Snoek ‘gewoon weer’ dertig graden of warmer. ,,Zondag zitten we gewoon weer met z'n allen te puffen in de tuin hoor.”



Na zondag koelt het iets af, maar kouder dan een graad of 22, 23 wordt het eigenlijk niet. En dat is voor deze tijd van het jaar echt niet koud te noemen, verzekert Snoek ons. ,,Omdat het nu weken achter elkaar zo warm is geweest denkt iedereen dat dát de norm is, maar dat is het echt niet. Zo'n temperatuur, met af en toe kans op een buitje, is eigenlijk gewoon weer zoals het hoort.”