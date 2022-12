Kalveren omgekomen bij schuurbrand in boerderij

Even voorstel­len: dit is Robin, een 100 procent kerstkind

HEIJEN/BEUGEN - Op eerste kerstdag, om 12.15 uur precies is in het Maasziekenhuis in Beugen een kerstkindje geboren. Hij luistert naar de naam Robin. Hij is het zoontje van Patricia Briene en Danny Kosman uit Heijen.

