Kamer fel tegen verbod op rotjes en vuurpijlen

DEN HAAG – Moeten we kappen met rotjes en vuurpijlen? Ja, zegt Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Toch is in de Tweede Kamer nog lang geen meerderheid voor een landelijk vuurwerkverbod.

Over een maand maakt Nederland opnieuw de balans op. Hoeveel gewonden en doden vallen er dit keer door vuurwerkongelukken? ,,Er wordt altijd gesproken over een ‘rustige jaarwisseling’, maar gemiddeld één dode en honderden gewonden per jaar zou ik niet ‘rustig’ willen noemen”, vertelt Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Stevig rapport

Hij presenteerde gisteren een explosief rapport, met daarin de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen landelijk te verbieden. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. ,,Dit stevige rapport verplicht ons tot discussie over onze viering van oud en nieuw”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam.

Toch is in de Kamer nog lang geen meerderheid voor zo’n landelijk verbod. ,,Met een vuurwerkverbod wordt de meerderheid die van legaal vuurwerk geniet de dupe van de idioten die met vuurwerk terroriseren”, zegt VVD’er Arno Rutte. Grapperhaus zelf noemt het OVV-rapport ‘goed en degelijk’, maar hij vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken.

Oogartsen

Oneens (47%) De beroepsvereniging voor oogartsen vindt het voorstel van de OVV niet ver genoeg gaan. ,,Nederlands is Europees kampioen vuurwerkletsel”, zegt oogarts Tjeerd de Faber van het Oogheelkundig Gezelschap. Hij wil dat niet alleen knallers en pijlen worden verboden, maar óók al het andere vuurwerk. ,,Jaarlijks zorgt de viering van oud en nieuw in z’n huidige vorm voor te veel letsel, schade en maatschappelijke overlast.”



Toch is OVV-voorzitter Joustra niet van plan ‘de traditie van oud en nieuw om zeep te helpen’, zoals hij het zelf zegt. ,,We hebben geprobeerd aanbevelingen te doen die het mogelijk maken om oudjaar te vieren zoals iedereen dat prettig vindt, maar we willen tegelijk korte metten maken met de grootste veroorzakers van letsel, vernielingen en geweld. Dan kom je uit op vuurpijlen en knalvuurwerk. Het gaat om maximaal 20 procent van het verkochte vuurwerk, dus er blijft een heleboel mogelijk.”

Veel mensen zijn gehecht aan de traditie om vuurpijlen af te steken.

,,Gehecht? Meer dan de helft van de Nederlanders is voor een algeheel vuurwerkverbod, dus lang niet iedereen zal dit erg vinden. Voor vuurwerkliefhebbers blijft de mogelijkheid bestaan om siervuurwerk af te steken.”

Oogartsen vinden óók siervuurwerk te link. In uw rapport staat dat de overheid de komende jaren in de gaten moet houden in hoeverre het nog toegestane vuurwerk zorgt voor letsel. Om dat wellicht ook te verbieden. Waar houdt het op?

,,Er komen natuurlijk ook nieuwe producten op de markt en die kunnen weer andere gevaren opleveren. Wij zeggen: volg wat er speelt en grijp ook in de toekomst in als dat nodig is. Het gaat ons niet om een sluipend verbod op alles.”

Is een verbod de enige manier?

,,Ons inziens is dat de manier om het te doen. Een verbod op knalvuurwerk maakt het ook makkelijker om illegaal vuurwerk op te sporen. Dat zien wij de laatste jaren zwaarder en zwaarder worden. Dus het is echt noodzakelijk om hier en daar paal en perk te stellen.”

U constateert dat er problemen zijn met de openbare orde op oudejaarsavond. Heeft dat niet meer met alcohol te maken dan met vuurwerk?

,,Er is zeker een verband met vuurwerk, want bij die incidenten wordt veel gevaarlijk vuurwerk gebruikt. Als de politie probeert de orde te herstellen of de brandweer tracht te blussen, dan wordt er toch vaak met van alles gegooid. Niemand is voor een kleintje vervaard, maar een rotje is wel wat anders dan een Cobra, die de kracht heeft van een handgranaat. Daar praten we hier over en dat bemoeilijkt de oplossing van incidenten aanzienlijk.”