Kamer wil meer Q-koortsslachtoffers helpen, vergoeding vermoedelijk niet omhoog

Het kabinet besloot eerder om Q-koortsslachtoffers 15.000 euro geven, als ‘gebaar van erkenning voor hun leed’. De voorwaarde is wel dat mensen tussen 2007 en 2012 besmet moeten zijn. Dat was, ruim gerekend, de periode waarin de grote Q-koortsepidemie ons land teisterde. De ziekte, die van geiten en schapen wordt overgedragen op mensen, stak in 2007 in Herpen de kop. In de periode die volgde werden duizenden mensen in het hele land ziek. Minstens 95 mensen overleden.

Dinsdag wordt er gestemd

Veel Tweede Kamerleden vinden dat ook mensen die net iets eerder of later ziek werden, in aanmerking moeten komen voor geld. Zelfs coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 willen dat op zijn minst onderzoeken. Maar minister Bruno Bruins (VVD) wil per se dat de financiële regeling wel een link houdt met de epidemie. Hij weigert dus álle Q-koortsslachtoffers te compenseren. Dinsdag wordt er over de voorstellen gestemd en hebben slachtoffers pas duidelijkheid.

Niet uit te leggen

Veel Kamerleden vinden het onderscheid tussen slachtoffers niet uit te leggen. Ook in de aanloop naar de epidemie, in 2006, zijn bijvoorbeeld mensen ziek geworden. Pijnlijk is ook dat kinderen in de regeling vaak buiten de boot vallen, omdat zij meestal na de epidemie pas besmet werden. Tot op de dag van vandaag vinden er overigens nog besmettingen plaats (bijvoorbeeld omdat hobbyboeren met minder dan 50 geiten hun dieren niet hoeven in te enten). Minister Bruins doet alleen de toezegging dat Q-koortspatiënten die in de toekomst nog ‘gevonden’ worden, maar al tijdens de epidemie besmet werden, nog geld kunnen krijgen. Dat zijn er waarschijnlijk slechts enkelen, zegt hij zelf al.

Voor een verhoging van de 15.000 euro per persoon lijkt niet voldoende steun. Vanuit de oppositie werd daar wel voor gepleit. PvdA en de Partij voor de Dieren zijn zelfs voor een volledige schadeloosstelling van slachtoffers. De SP wil een verdubbeling, naar 30.000 euro per persoon. Ook wil de SP dat een onafhankelijke commissie zich buigt over mensen die aantoonbaar meer schade hebben, bijvoorbeeld omdat ze hun bedrijf verloren. Hoewel er nog gestemd moet worden, lijken de coalitiepartijen daar niet voor te voelen. ,,Geen enkel bedrag kan het leed wegnemen", is de strekking van hun mening - en die van de minister. Zij wijzen er ook op dat de slachtoffers hun strijd bij de rechter voort kunnen zetten. Een eerste poging de staat aansprakelijk te stellen mislukte, een hoger beroep volgt nog.

Géén excuses

Bruins benadrukt mee te leven met Q-koortspatiënten en nabestaanden maar weigert excuses te maken voor het overheidsoptreden in het verleden, omdat dit als ‘schulderkenning gezien’ zou kunnen worden. Veel slachtoffers verwijten de overheid aan het begin van de uitbraak niet goed ingegrepen te hebben, maar de staat vindt zelf dat zij niet aansprakelijk is voor de schade. Wel kwam het kabinet dus met een tegemoetkoming, die door meer dan 2000 slachtoffers werd aangevraagd. Het totaal beschikbare bedrag werd vorige maand nog fors opgekrikt, zodat per slachtoffer 15.000 euro kan worden uitgekeerd. Het bedrag moest een erkenning zijn voor de grote gevolgen, maar veel patiënten spraken al van een ‘fooi’ en een ‘lachertje’.

De minister deed dinsdagavond wel een belangrijke toezegging voor kinderen met Q-koorts. Zij hebben behoefte aan medisch onderzoek. Eerder trok de provincie Brabant al 100.000 euro uit voor dat onderzoek. Ook startte de moeder van Q-koortspatiëntje Emma van der Pluijm en Carla van Mook een crowdfundingsactie. Minister Bruins beloofde dinsdagavond dat zijn ministerie de rest van het benodigde bedrag op tafel legt.