Kamerlid Lisa Westerveld: inspectie moet onderzoek doen naar zorg ex-cliënten gesloten ggz-kliniek

Aanleiding voor de Kamervragen is een artikel in De Gelderlander vorige week. Daarin vertellen enkele oud-cliënten dat de sluiting van het Centrum voor Psychotherapie (CvP) in Lunteren vorig jaar grote impact heeft gehad op de behandeling, zowel in de kliniek als daarna.



Westerveld (GroenLinks) vraagt nu aan minister Helder of zij bereid is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de geleverde zorg aan deze cliënten. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft hier eerder ook om gevraagd in een brief aan de inspectie.