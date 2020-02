Kamervragen over haperende portofoons politie: ‘Agenten moeten zelf naar 112 bellen’

Omstreden vlogger krijgt celstraf voor seks met 15-jarig meisje uit Nijmegen

15:36 LELYSTAD/NIJMEGEN - De 35-jarige vlogger Youness O. is veroordeeld tot 240 dagen cel waarvan 193 dagen voorwaardelijk omdat hij seks had met een minderjarige. O. raakte in 2015 in opspraak toen hij opriep om Israëlische toeristen in Nederland af te tuigen.