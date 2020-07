Kampioen! Rik eet 21,5 frikandellen in een uur in Mierlo: 'Met mayo, want dat schuift beter'

De wedstrijd wordt georganiseerd door Nick van Waaijenburg (30) van Eethuis Reintje Mierlo. Een wedstrijd kersenpitten spuwen, dat kende Mierlo al. Maar een wedstrijd frikandellen eten, nee, dat was er in Mierlo tot op heden nog niet. ,,Een kersenpitten spuwwedstrijd wil ik overlaten aan de carnavalsverenigingen. Dat is meer hun ding”, aldus Van Waaijenburg. ,,Ik ga voor een frikandellenwedstrijd. Waarom? Nou, ten eerste is de frikandel qua smaak en structuur de ultieme snack. En ten tweede: het leven is net een frikandel, je moet ‘m zelf speciaal maken.”



De deelnemers komen van heinde en ver. Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Helmond en Geldrop. Rik Nauwelaerts (32) uit het Belgische Beerzel zag het evenement voorbijkomen op Facebook en besloot zich in te schrijven. Zijn liefde voor de frikandel gaat een aantal decennia terug. “Al van kinds af aan heb ik een zwak gehad voor de frikandel.” Hij heeft al ervaring in het ‘veel eten’. Zo deed de schrokop mee aan het Belgisch kampioenschap curryworsten eten en ook in de categorieën ‘chicken nuggets’ en ‘bitterballen’ schreef hij frituurgeschiedenis. Samen met 21 anderen dingt hij mee naar de hoofdprijs: de onvervalste enige echte gouden frituurpan en een ‘vette pret verrassingspakket’.

De snacks worden in de frituur gegooid. De geur van gefrituurde frikandellen wordt steeds sterker. Ook het aantal kijkers neemt toe. De kandidaten doen flinke dotten saus op hun bord, je kunt maar beter goed voorbereid zijn natuurlijk. Eén van de deelnemers vraagt: ,,Krijgen we er ook uitjes bij? Dan heb ik toch nog wat groente binnen gekregen vandaag.”

De wedstrijd begint

Het is zo ver, de frikandellen zijn klaar. Vanuit de keuken verschijnt Van Waaijenburg met een schaal met zo’n vijftig frikandellen erop. ,,Zijn jullie er klaar voor? Drie, twee, een... start!”, roept presentator Rob Scheepers door de microfoon. De race is begonnen. De eerste vijf frikandellen worden door iedereen vrij snel gegeten. Bij de zesde frikandel wordt het voor sommigen al zwaarder. Daarentegen zijn er ook echte die hards. Frikandel zeven, acht, en negen gaan erin. Dit wordt nog spannend.

,,Samen frikandellen eten schept een band”, zegt presentator Rob. ,,Een maagband, maar toch.” De laatste minuten zijn ingegaan. Kokhalzend neemt een enkeling nog snel een laatste hap van een inmiddels lauwe frikandel. Emmers staan klaar voor het geval dat het niet bij kokhalzen blijft. Het publiek moedigt de laatste deelnemers aan. En... de tijd is om. De kandidaten zakken achterover om uit te buiken.

Gewoon blijven eten

Er kan natuurlijk maar een winnaar zijn. Rik Nauwelaerts is de gelukkige, met 21 en een halve frikandel achter de kiezen. ,,Het was lekker. Of ik een speciaal trucje heb? Niet echt, gewoon blijven eten. Liefst met mayonaise, want dat schuift beter.”

Misselijk is hij niet. ,,Ca va... Als ik sta voel ik me snel een stuk beter.” Het verrassende aan deze vreetkampioen is dat hij erg sportief is. ,,In mijn vrije tijd loop ik onder andere ultramarathons, heel lange loopwedstrijden over ruw terrein”, zegt hij. Hij heeft genoten van de wedstrijd. En wie denkt dat Rik nu geen frikandel meer kan zien, heeft het mis: ,,Vanavond eet ik licht. Maar volgende week gaat de frituur gewoon weer aan.”

Volledig scherm Eethuis Reintje in Mierlo houdt een Mierloos kampioenschap frikandellen eten. De winnaar wint onder andere een gouden frituur. © Sem Wijnhoven/DCI Media