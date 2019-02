Kan die verlengde A15 nu ineens echt wél?

VIDEO ‘Morgen al plek’ voor eerste 15 mensen van Imec op campus Wageningen

21:15 WAGENINGEN - Nu de komst van Imec naar Gelderland definitief is, rijst de vraag: waar op de Wageningse campus is plek voor het onderzoeksinstituut. De definitieve plek is nog niet bepaald. Tot de nieuwbouw gereed is, heeft de universiteit tijdelijke ruimte voor de eerste onderzoekers. ,,Ze kunnen morgen komen’’, zegt woordvoerder Simon Vink van de Wageningen University & Research (WUR).