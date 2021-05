Kapster Petra verzorgt een weeklang kapsels tijdens het Songfestival: ‘Hectisch maar geweldig’

„Het is echt een ongelofelijk indrukwekkende ervaring. Alles is zo professioneel en groots opgezet. En je voelt dat iedereen zin heeft om zich maximaal in te zetten, nu er eindelijk weer iets groots gebeurt in coronatijd”, beschrijft Van den Burg haar ervaring.



„We maken wel lange dagen, beginnen rond het middaguur en zijn pas rond middernacht klaar. Het werk is hectisch, maar echt geweldig. De kappers uit het team komen uit allemaal verschillende landen en elke cultuur heeft weer eigen kaptechnieken. Dus we leren ook van elkaar.”