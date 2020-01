Kassa! Bank moet Twentse hoofdprijs Miljoenenjacht terugbetalen

Rechtbank geeft man tbs na bijna tien jaar stalken van Achterberg­se vrouw

16:29 ACHTERBERG – Een 34-jarige man is dinsdag door de strafrechter veroordeeld tot vier jaar tbs met dwangverpleging voor stalking en huisvredebreuk in Achterberg. Hij stalkte de vrouw al bijna tien jaar en was daarvoor al verschillende keren veroordeeld.