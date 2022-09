Katalysatordieven hebben het gemunt op Toyota’s: ‘Ik had niet gedacht dat dit zou gebeuren in onze buurt’

OSS - Wéér was het raak. In dezelfde nacht werden de katalysatoren onder eenzelfde soort Toyota vandaan gestolen, in beide gevallen een Auris. Vorige week was het ook al tweemaal raak in een Osse buurt. Het merk is in trek bij dieven, want het zijn er ongeveer vijftig in drie maanden tijd.