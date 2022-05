Keeper kopt team kampioen in de laatste minuut: ‘Nadat ik raak kopte weet ik niet meer wat er gebeurde’

Ramon, gefeliciteerd! Wat voor een wedstrijd was het zondag?

,,Wij stonden bovenaan en speelden uit bij nummer twee FC Winterswijk. Bij een gelijkspel zouden ze ons niet meer in kunnen halen op de ranglijst. Het was dus een echte kraker. Het was 0-0 bij rust, maar in de 60ste minuut kregen we de 1-0 tegen door een fout van mij, en even later zelfs de 2-0.”