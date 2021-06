Kees Rutten (38) zorgt voor frisse wind bij Leisurelands: ‘Heerlijk werken in een sector waar mensen blij zijn’

Kees Rutten (38) is de opvolger van Erik Droogh, die eind 2019 opeens van het toneel verdween na Leisurelands twintig jaar met vaste hand te hebben geleid. Wat er is voorgevallen, is nooit naar buiten gekomen. Ook de nieuwe directeur wil er weinig over kwijt. Behalve dat hij een andere koers vaart met de recreatiegebieden als Hilgelo, Rhederlaag, Groene Heuvels en Mookerplas. De publieke functie van de zandgaten moet terug, vindt hij. En de samenwerking met de betrokken gemeentes en ondernemers moet beter.