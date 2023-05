Keizersnee wordt nachtmerrie • Huisconcert voor zieke Margie • Auto belandt in kanaal

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 23 mei.

VOOR AMBER EN MOEDER TELT ELKE SECONDE | Niet de verwachte hernia, maar uitgezaaide borstkanker. Het slechte nieuws van haar moeder Mariska (47) zorgt ervoor dat elke seconde samen telt voor Amber Lenters (14). Vijf jaar na de diagnose zet de gymnasiast uit Hardenberg zich in om geld op te halen voor onderzoek. Stilletjes droeg ze vanaf groep 7 een zware last.

BRIEFJES BIJ KERK GEVLUCHT GEZIN | Bij de voormalige kerk in Deest is een opvallende hulpkreet aan het hek opgehangen. Twee achtergebleven kinderen van het gezin dat er tot voor kort woonde en op de vlucht zou zijn geslagen voor jeugdbescherming, vragen nu hulp voor hun dieren. Én voor zichzelf.

HUISCONCERT VOOR ZIEKE MARGIE | Hartverwarmend. En hartverscheurend. De zangeressen van OG3NE zongen maandag voor de ernstig zieke Margie Massaro (79). Zij genoot altijd enorm van ‘die zusjes met die mooie stemmen’ en zong mee met hun muziek. Een bijzonder huiskamerconcert.

AUTO BELANDT IN KANAAL, GEZIN OMGEKOMEN | In het Belgische Lommel zijn in de nacht van maandag op dinsdag een vader (37) en zijn twee zoontjes (4 en 7 jaar) omgekomen, nadat hun auto het Bocholt-Herentalskanaal in reed. Het gaat om een van oorsprong Nederlands gezin dat in België woonde.

ZESTIEN AZ-FANS MELDEN ZICH BIJ POLITIE | Inmiddels zestien mogelijke verdachten van de rellen na de Europacupwedstrijd tussen AZ en West Ham United van afgelopen donderdag hebben zich zelf gemeld bij de politie. Dat laat een woordvoerder van politie Noord-Holland weten.

BOTSING TUSSEN AUTO EN TREIN | Er rijden dinsdagochtend urenlang geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Dat komt door een aanrijding tussen een trein en een auto op de Marconilaan in Bergen op Zoom, meldt de politie. Niemand raakte daarbij gewond. Het treinverkeer lag urenlang stil.

KEIZERSNEE WORDT NACHTMERRIE | Melissa Klement ondergaat in het Radboudumc in Nijmegen met spoed een keizersnee. Dat loopt niet zoals gepland. Zij verliest een nier, haar zoontje loopt hersenschade op. Geen medische misser, zegt het ziekenhuis. De Losserse laat het er niet bij zitten. Het geschil is al hoog opgelopen.

RELATIEBREUK SERGIO HERMAN | Topkok Sergio Herman (53) is niet langer samen met zijn Vlaamse vriendin Chanel Joppart (32). Het gaat de topkok niet voor de wind: vorige maand verloor hij twee Michelinsterren voor zijn restaurant Pure C in Cadzand.

VERMISTE MAN VERMOEDELIJK OM HET LEVEN GEBRACHT | Een vrouw (56) is vanochtend aangehouden in Elst. Dit in verband met de vermissing van een man (57) uit dezelfde plaats. De politie gaat uit van een misdrijf, maar heeft het stoffelijk overschot van de man nog niet gevonden.

JE PENSIOEN VERANDERT DRASTISCH | Bijna de helft van de werkenden weet niets over het nieuwe pensioenstelsel en of dit gunstig of minder gunstig uitpakt voor hun pensioen. Dit blijkt uit onderzoek van online pensioenbank Brand New Day. De Eerste Kamer debatteert deze week over de nieuwe Pensioenwet. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

BUREN HOPEN DAT OVERLASTGEVENDE NIET TERUGKEERT | Buren van de door brand verwoeste woning aan de Kwartelstraat in Silvolde hopen dat de bewoonster van het uitgebrande huis niet meer terugkeert. Volgens hen zorgt de vrouw al een tijd voor overlast. Ze spreken over drankgebruik, geluidsoverlast,buren pesten en kleineren en zelfs ruzie zoeken.

GORILLA‘S NEMEN AFSCHEID VAN BAUWI | Zilverrug Bauwi overleed vorige week op 33-jarige leeftijd in Burgers’ Zoo. Het wegvallen van de leider van de gorillagroep laat diepe sporen na bij de rest van de apen in de Arnhemse dierentuin, weet bioloog en dierentuincurator Marleen Giesen. Hoe nu verder?

