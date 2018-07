'Keke-challenge' bij Putten mislukt: dansje doen naast rijdende auto gaat fout

Dat blijkt uit videobeelden die op Dumpert zijn gezet. De wijkagent van Putten raadt het meteen af na het zien van de beelden. Het is niet alleen dom, maar 'ook strafbaar'.

De bestuurder op de video die bij Putten uit zijn auto sprong, zal flink spijt hebben van zijn daad. Op de beelden is te zien hoe hij uit zijn wagen springt, die even later knalhard tegen een boom botst. Even later is duidelijk te zien dat de auto geen Nederlands kenteken heeft.

Een automoblist die achter de maffe bestuurder rijdt, weet een botsing maar net te voorkomen door via het fietspad te rijden.

Op onder meer YouTube zijn tal van filmpjes te zien van mensen die op het nummer 'In my feelings' van rapper Drake naast hun rijdende auto dansen. Video's waarin het dan hopeloos mis gaat, zijn het meest populair. De beelden laten ook zien hoe link deze challenge is: op meerdere video's is te zien hoe mensen worden aangereden door andere automobilisten.