Kerk te koop voor 4 ton • Ferrari crasht met 300 kilometer per uur

OEKRAÏENSE DRONES HEBBEN MOSKOU BINNEN BEREIK - De Oekraïense aanval op twee militaire vliegvelden in Rusland zorgt voor de nodige onrust in Moskou, aldus waarnemers. Voor het eerst deze oorlog heeft Oekraïne aangetoond dat het in staat is ver te gaan om raketaanvallen op Oekraïense steden te voorkomen. Ook Moskou lijkt binnen bereik.

TERUGKEER PUBLIEK GELDERSE DERBY - Een beperkt aantal uitsupporters mag de eerstvolgende Gelderse derby tussen Vitesse en NEC bijwonen. Vanuit Nijmegen kunnen zondag 15 januari vierhonderd voetbalsupporters naar stadion GelreDome in Arnhem afreizen.

NIJMEGENAAR TANER TABAK DANST MET EEN PASPOP OP HET WK DANSEN - Dansen met een paspop: dat doet Taner Tabak (48) uit Nijmegen. Niet in de etalage van een winkel, hij kwam onlangs in actie op het WK dansen in de Poolse hoofdstad Warschau. ,,Ze danst best soepel, hoor.”

TBS VOOR BEDREIGER AMALIA MET TWEE JAAR VERLENGD - De tbs-opname van Wouter G., die prinses Amalia heeft bedreigd, wordt met twee jaar verlengd. Daartoe heeft de rechtbank Overijssel dinsdag besloten. De rechtbank stelt dat er nog sprake is van een aanwezige stoornis bij de 34-jarige man en acht de kans op herhaling groot.

KERK TE KOOP VOOR 4 TON - Wie altijd al een bijzondere woning heeft willen hebben, kan nu z’n kans grijpen. De rooms-katholieke Catharinakerk in Ledeacker staat te koop. Vraagprijs: 395.000 euro. Er ligt zelfs al een (ver-)bouwtekening klaar.

Volledig scherm De Kerk in Ledeacker © Spitsvastgoed

FERRARI CRASHT MET 300 KILOMETER PER UUR OP DUITSE SNELWEG - Een 59-jarige bestuurder van een Ferrari die volledig tot schroot is herleid, heeft het er met lichte verwondingen afgebracht nadat hij met een snelheid van 300 kilometer per uur tegen de vangrail crashte op een Duitse snelweg.

ARGENTIJNSE SPELERSVROUWEN MOETEN IN HET MIDDEN VAN NACHT HUN HOTEL VERLATEN - Even paniek in het Qatarese hotel waar spelersvrouwen van de Argentijnse nationale ploeg tijdens het WK voetbal verbleven. De elektriciteit viel uit en er was rookontwikkeling. Het zoveelste euvel in het vijfsterrenhotel waar onder meer de vrouw van Angel Di Maria 800 euro per nacht voor betaalde. De hele groep van partners en familie verhuisde om 2 uur ’s nachts naar een ander verblijf.

EX-VRIENDIN VAN ONDERNEMER SANDERINK LAAT LUXE GOEDEREN VERKOPEN - De gerechtsdeurwaarder gaat luxe goederen en auto’s van voormalig rijschoolhouder Henrie Kamps uit Neede verkopen. Opdrachtgever van de openbare verkoop is Brigitte van Egten, de ex-vriendin van ondernemer Gerard Sanderink, voormalig hoofdsponsor van De Graafschap.

HOMOHUWELIJK OP ARUBA EN CURAÇAO NU WÉL TOEGESTAAN - Partners van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao moeten met elkaar kunnen trouwen. Dat heeft het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geoordeeld. In de landen is dat momenteel niet mogelijk.

