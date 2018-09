Kerken steeds leger: De herder raakt zijn kudde kwijt

Eijk, als aartsbisschop de belangrijkste man in de katholieke kerk in Nederland, beleeft geen eenvoudige tijden. De kerk is negatief in het nieuws door seksueel misbruik in de Verenigde Staten. In Nederland worden de kerkbanken leger en sluit de ene kerk na de andere de deuren. Dat stuit op verzet, critici vinden hem star. Maar het is de enige weg, zegt de bisschop.



,,Ik zou de mensen heel graag weer gelovig willen maken. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Wij hebben de cultuur tegen, de cultuur van hyperindividualisme. In de jaren zestig steeg de welvaart sterk en konden mensen ineens veel gemakkelijker voor zichzelf zorgen en onafhankelijker leven van anderen. Ik ben van 1953, ik heb nog meegemaakt dat het leven heel bescheiden was en mensen veel dingen samen deden. Maar verenigingen verdwenen en mensen gingen hun eigen weg. Ook in het kiezen van een eigen levensbeschouwing. Je moest je onderscheiden van anderen.”